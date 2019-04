Positano Mare agitato: un attracco da applausi! I video virali

Positano, Costiera amalfitana. Bisogna fare gli applausi per gli sbarchi e imbarchi del Positano Jet e del traghetto Travelmar presso la banchina della Spiaggia Grande di Positano, entrambi gli equipaggi hanno gestito al meglio situazioni difficili. Le condizioni avverse del mare, con onde piuttosto alte, hanno reso l’attracco alquanto difficile. Ciò nonostante, i giovani addetti alla sicurezza, ancora una volta hanno dimostrato la loro preparazione ad affrontare e gestire al meglio momenti critici come questi. Chi veniva da Capri è tornato a casa sano e salvo, mentre tutti i passeggeri sono riusciti ad imbarcare per fare ritorno verso Amalfi – Salerno evitando loro il disagio di rimanere a piedi e ritornare a casa a notte inoltrata se e quando riuscivano a prendere un bus di ritorno . La grinta, la professionalità e la passione premiano sempre! Complimenti a tutti. Grazie Pamela Cuomo. Video Positano Jet di Ivan Mastro e di Travelmar di Annarita Fontanarosa