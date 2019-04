Caos rientri a Positano in questo giorno di Pasqua che ormai volge al termine. Numerosi sono i turisti che nelle ultime ore si sono apprestati a lasciare il paese verticale, con l’incupire del cielo e l’occludersi delle nubi. Vento e il mare già da stasera si è mostrato turbolento, mettendo in difficoltà l’attracco del traghetto. Grazie alla bravura dei ragazzi di Positano Jet, si è concluso nel migliore dei modi l’imbarco dei numerosi villeggianti.

Scene di disagio si sono viste anche in strada, con i turisti che hanno letteralmente preso d’assalto gli autobus della Sita, per spostarsi verso le zone limitrofe dove soggiornano: gruppi di persone sono rimaste a piedi, in attesa della corsa successiva oppure alla ricerca di un’altra soluzione. La “fuga” a cui si ha assistito stasera è stata incoraggiata dalle previsioni meteorologiche di domani, che segnalano Pasquetta sotto la pioggia.