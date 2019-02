Piano di Sorrento, tre locali commerciali all’asta. Ecco il bando

Il Comune di Piano di Sorrento ha diramato un avviso d’asta pubblica, con cui si intende dare in locazione tre locali commerciali di proprietà comunale, situati tutti in via San Michele ai civici 7, 17 e 19. I locali sono ispezionabili previo appuntamento con il Servizio Patrimonio, dal lunedì al venerdì negli orari di ufficio: le visite d’ispezione potranno essere accordate anche chiamando il numero 081 5344439.

Il criterio di scelta del locatario sarà il metodo delle offerte segrete, in aumento sul canone base annuo, fissato a 8.100,00 Euro (pari a 675,00 Euro mensili). La documentazione utile ai fini della partecipazione all’asta è reperibile sul sito web dell’Ente, oppure in forma cartacea rivolgendosi al Servizio Patrimonio. Il termine ultimo per presentare le offerte è giovedì 28 febbraio 2019, alle ore 12.