Minori, Fratellanza Minorese sulle primarie PD al municipio: la casa comunale resti incolore

Riceviamo e pubblichiamo la nota del gruppo Fratellanza Minoranza, riguardo alle primarie per l’elezione del segretario del Partito Democratico, che si svolgeranno domenica 3 marzo: sembra che luogo deputato allo svolgimento della consultazione, sia proprio l’ingresso della sede di Piazza Cantilena. Ecco il comunicato:

Il sindaco Reale non finisce mai di stupire per sfrontatezza e irresponsabilità. Lo scorso lunedi, con il solito messaggino whatsapp, avvisa infatti i cittadini che a Minori le elezioni primarie per il candidato alla segreteria del PD si svolgeranno presso l’entrata principale del comune!!!

Da quando il comune si presta ad essere “sede logistica” di una parte politica? Da quando l’istituzione del municipio ha perso la sua statura di “neutralita” e “imparzialità”?

Il municipio è la CASA di tutti i partiti e di tutte le formazioni politiche italiane e quindi dovrebbe restare estranea a procedimenti interni di partito. Reale, ancora una volta, confonde e supera quei limiti sottilissimi tra i suoi ruoli di scagnozzo del PD e sindaco, rappresentante di una intera città.

Sarebbe opportuno che si cambiasse sede, affinché il municipio almeno in apparenza resti INCOLORE, anche perché viceversa si aprirebbe un precedente importante. Non è nel mio interesse attaccare il PD ma il mio intervento intende valere quale sostegno al “partito dell’onestà intellettuale” che a Minori, ormai, sembra svanito.

Antonio Cioffi

Capogruppo Fratellanza Minorese