Furto con scasso alla pizzeria Il Pizzino Express di Alessandria: danneggiato Giuseppe Giordano da Tramonti

Nella notte di ieri ad Alessandria c’è stato un furto con scasso alla pizzeria Il Pizzino Express di Alessandria: i fatti sono avvenuti intorno alle tre del mattino. Titolare del locale piemontese di Piazza Garibaldi è Giuseppe Giordano, meglio conosciuto come Giò Il Pizz’ino, originario di Tramonti, che dal proprio profilo Facebook ha dato la notizia dello scasso: “si sono portati via il cassetto sotto il registratore di cassa per rubare €10,00 in monete da 0,10 e 0,20 centesimi” – ha scritto Giuseppe, che ha ricevuto attestati di affetto, specie dai compaesani che vivono in Costiera Amalfitana.

Bruna Sapere del blog di Luciano Pignataro ha descritto così la vicenda: “un malvivente ha infranto il vetro della porta d’ingresso, forzandone le guarnizioni in metallo e tirando una spallata al vetro, riducendolo, quindi, in frantumi. L’uomo ha portato via il cassetto del registratore di cassa, contenente appena 10 euro in monete, causando però danni per almeno mille euro. Giuseppe ha scoperto del colpo al suo locale dai Carabinieri, dopo la segnalazione di un abitante del luogo, svegliato dal rumore dell’azione del ladro.” Nella giornata di oggi, Giuseppe ha riaperto di nuovo il locale nel centro di Alessandria, continuando a deliziare i palati dei propri clienti con pizze realizzate secondo la tradizione tramontina.