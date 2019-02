Creed II per rivivere le emozioni di Rocky. Primo in cassetta

Creed II per rivivere le emozioni di Rocky lo abbiamo visto al cinema Armida di Sorrento -Sylvester Stallone torna a interpretare il ruolo di Rocky Balboa in Creed II, il capitolo del franchise in cui avviene il definitivo passaggio di testimone a Michael B. Jordan. Il film riporta in scena alcuni dei protagonisti di Rocky IV in cui Ivan Drago (Dolph Lundgren) uccideva sul ring Apollo Creed (Carl Weathers). A distanza di 33 anni sono ora i figli dei due pugili a fronteggiarsi per la gioia dei media: Adonis (Jordan) e Viktor (Florian Munteanu). Come prevedibile, Creed è animato dalla voglia di vendicare il padre, mentre Viktor vuole riabilitare il nome della famiglia. Dopo la vittoria di Rocky, infatti, la moglie di Drago, interpretata al tempo da Brigitte Nielsen, abbandonò il marito perdente e il figlio. ​

Creed II non propone a livello narrativo nulla di nuovo. Il team degli sceneggiatori – composto da Stallone, Juel Taylor, Cheo Hodari Coker e Sascha Penn – si è limitato a sfruttare le sequenze di boxe, dirette con sapienza da Steven Caple Jr, come collante della trama: dall’amaro sapore della sconfitta agli originali allenamenti ideati da Rocky che portano al ritorno sul ring del suo “erede”. La pellicola è quasi rassicurante nella sua prevedibilità e la bravura del team che ha lavorato al progetto permette di renderne la visione soddisfacente nonostante la mancanza di originalità. E il percorso potrebbe non concludersi qui.

Insomma il ritmo mantiene e le emozioni non mancano , non ci meraviglia che è il primo in cassetta per le vendite..