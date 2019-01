Vico Equense, riprende il servizio di scuolabus in via Nuova Belvedere a Massaquano

Riprende oggi il servizio di trasporto scolastico a Vico Equense, zona Via Belvedere a Massaquano. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco Andrea Buonocore.

“A seguito del sopralluogo effettuato dal Sindaco Andrea Buonocore sabato scorso, riprenderà domani, mercoledì 9 gennaio 2019, il servizio scuolabus in via Nuova Belvedere a Massaquano, interrotto dopo gli smottamenti del novembre 2017. “Consapevole dei disagi, – afferma il Sindaco Buonocore – che le famiglie hanno sopportato nel corso di questo periodo, intendo comunque evidenziare che molto è stato fatto e che stiamo ancora lavorando per migliorare le condizioni di viabilità e dei sottoservizi”. Lungo tutta la strada è in vigore il divieto di sosta, mentre nella piazzetta antistante la chiesa di Belvedere, per consentire le manovre dello scuolabus, il divieto vige dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 13.30 alle 16.00”.