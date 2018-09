E’ cominciata quest’oggi la scuola a Positano, per la prima volta scuola dell’infanzia, elementari e medie ricominciano accorpati nello stesso plesso. Festa grande, quindi, nel comune costiero dove sono in bella vista i bus gestiti dalla Cooperativa Tasso. Dei bus scolastici che, non solo cercano di venire incontro alle esigenze di ogni piccolo passeggero, ma che si presentano con tanti colori e disegni all’esterno.

D’altronde la ditta ha oltre 40 anni di esperienza ed è ormai leader degli spostamenti sia con bus che con auto in tutta la Penisola Sorrentina, la Costiera Amalfitana e in generale in tutta la Regione Campania.

Il tutto nasce dalla mente di Mario Ronca, detto Mario l'”Amalfitano”, che ha ideato e coordinato la Cooperativa, un’azienda che è rimasta legata alla gestione taxi ma che si è affermata e si è fatta conoscere nel mondo del noleggio di autobus e automobili. Un servizio di massima efficienza garantita dall’esperienza maturata nel settore dell’autonoleggio e dall’esperienza e dalle qualità dei conducenti, selezionati in modo ferreo.