Sorrento intervento dei vigili al Bowling e alla pizzeria Aum aum. Cosa è successo?

Sorrento. La polizia municipale è intervenuta al Bowling di Sorrento e alla pizzeria Aum Aum per presunti abusi edilizi. Al lavoro, senza apparente autorizzazione, in Via San Antonio, nei pressi del Sorrento Palace. Gli agenti sono dunque intervenuti e pare che i lavori si stessero effettuando in strutture soggette a condono edilizio. Ma dall’amministrazione Cuomo non si riesce a sapere se siano stati emessi provvedimenti, non evidenti sull’albo pretorio. Cosa è successo?