Cava de’ Tirreni. Dal 5 al 19 maggio 2018, presso la prestigiosa Sala Museale di Santa Maria del Rifugio, in Piazza San Francesco, si terrà la settima edizione dell’Expo d’Arte Contemporanea e poesia “Avalon in Arte”, organizzata dall’Associazione Culturale “Avalon Arte” di Salerno. La manifestazione gode del patrocino del Comune.

L’inaugurazione di sabato 5 maggio ore 18,00 vedrà la presenza del Sindaco Dr. Vincenzo Servalli. Partnership con la mostra “Andy Warhol Pop Revolution“, in corso al Marte Mediateca Arte Eventi e con il Festival dell’Artigianato. L’Expo anche quest’anno ospita gli studenti della IVC del Liceo Classico M. Galdi, impegnati nell’alternanza scuola lavoro.

In mostra 34 artisti e 14 poeti, provenienti da tutt’Italia, Svizzera e Bulgaria. Una sinfonia di stili e tecniche che si fondono in maniera equilibrata: mosaico, pirografia, olio, acrilico, l’informale con il naturalismo, la forma con la materia. E ciò che si vede diventa un percorso d’anima, “scolpito” dalle parole di un poeta a cui è stata assegnata un’opera figurativa e la lirica sarà esposta in sala accanto alla relativa opera.

Ricco il cartellone di eventi: domenica 6 maggio ore 17,00 performance estemporanea dell’artista Antonio Scaramella con pirografo e fiamma su legno, sabato 12 maggio alle ore 18,30 un momento teatrale ispirato all’EXPO a cura dell’associazione Arcoscenico di Cava de’ Tirreni con Luigi Sinacori, Mariano Mastuccino, Gianluca Pisapia e Lorenzo Cammarano e sabato 19 maggio, finissage dell’evento, la performance di body painting di Roberta Lioy con la modella Meryel Occhionero.

La direzione artistica è della presidente Dina Scalera coadiuvata da Stefania Siano e l’allestimento è a cura di Giovanni Memoli. coadiuvato da Mario Cestaro, critica della prof.ssa Antonella Nigro. Fotografia di Paola Siano.

Sponsor tecnici per gli addobbi floreali “Tenere Fantasie” di D. Medolla e il ristorante “Madison”, entrambe di Cava de’ Tirreni.

Orari: tutti i giorni dalle 16,30 alle 21,00; sabato domenica e lunedì dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 21,00. Per info e prenotazioni visite: 3332809615, Ingresso libero.

Espongono: GIANNI ADELANTE, SEBASTIANO ALTOMARE, ARISTIDE APREA, DEMMY AVANZI,TEMENUGA BABANOVA, GIANNI BALZANELLA, ETER BARATTA, BRA, RONNIE BROGI, CALOGERO BUTTA’, CIANALUDO – Laura Nan, ANTONIETTA D’AMICO, ORNELLA DE ROSA – DRO, PAOLO DE SANTI, VINCENZO DEL SIGNORE – Creazioni DSV, LEONARDO D’ORSI, CONO GIARDULLO, FLAVIA ALEXANDRA GRATTACASO, BIAGIO LANDI, ROBERTA LIOY, VIKTORYIA MACRI’, GUIDO MARENA, DANIA MINOTTI, PIETRO PAOLO PAOLILLO, MARIO PERROTTA, GIUSEPPE QUAGLIATA, VINCENZO RIDOLFINI, ANTONIO SCARAMELLA, PAOLA SIANO, MARIA SIBILIO, CAROLINA SPAGNOLI CAROLE, RITA TEATINI, MARIANO TOMASI, FRANCESCO TORTORA

Affiancati dai poeti: MICHELE ALIBERTI, CRESCENZA CARADONNA, ANNALENA CIMINO, FRANCESCO GIULIANO, IZABELLA TERESA KOSTKA, ALFREDO LANDI, MAPI, AUSILIA MINASI, ANNA NUZZO – GRISABELLA, VINCENZO PAOLILLO, ANIELLO QUARANTA, ILDE RAMPINO, GIOVANNA RISPOLI, ESTELA SOAMI.