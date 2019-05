Tappa a Sorrento per la favola ambientalista “Nico e il fantastico mondo del mare”

Fa tappa a Sorrento Nico e il fantastico mondo del mare, la favola per bambini della scrittrice Imma Pontecorvo che mira a sensibilizzare ed educare i più piccoli e le loro famiglie sulla salvaguardia dell’ambiente. Dopo il debutto alla Mondadori, sabato 18 maggio 2019 alle ore 18:00 il libro sarà protagonista presso la BiblioLibreria indipendente di Sorrento, a via Capasso Bartolomeo Capasso 2D, dove i bambini potranno immergersi in una storia magica e formativa attraverso letture e laboratorio artistico-ambientale.

Proprio ai più piccoli è rivolto il messaggio finale: “A volte, per cambiare le cose, bisogna soltanto iniziare”. Attraverso le avventure di Nico, del granchietto Tobia, della stella marina Betty e dello squalo Achille, illustrati da Felicia De Rosa, il racconto stimola l’immaginazione e l’attaccamento al mondo marino, sensibilizzando ad una maggiore cura e ad un comportamento rispettoso ed ecosostenibile nella vita quotidiana. «Fin da piccoli bisogna imparare ad amare e rispettare il mare – spiega l’autrice Imma Pontecorvo – insegnando ai bambini che non si devono gettare rifiuti sulla spiaggia o per le strade. Spero che questa favola possa arrivare come messaggio positivo non solo ai bambini, ma anche alle loro famiglie, agli adulti».

Al termine del laboratorio tutti i bambini potranno liberare la fantasia disegnando ciò che l’immaginazione e gli stimoli ricevuti durante l’evento suggeriranno e riceveranno un colorato regalo.

L’autrice Imma Pontecorvo già nel 2016 ha trattato temi caldi per le giovanissime generazioni come il bullismo e la xenofobia con il racconto “L’azzurro dell’amicizia”. L’anno successivo ha invece affrontato la piaga della droga tra i giovani con “La più bella realtà”, premiato con medaglione aureo al concorso letterario e artistico Città di Avellino, Trofeo verso il futuro 2018.

L’ingresso all’evento è gratuito.

L’occorrente per il laboratorio artistico verrà consegnato in libreria al momento.