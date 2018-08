STASERA! CHE SERA. TUTTI GLI EVENTI DI SABATO 11 AGOSTO

Consigli per la serata di oggi sabato 11 agosto 2018. A Sant’Agnello ART FESTIVAL TRIBUTE A LUCIO DALLA , a Massalubrense, a Schiazzano Antica Dimora, sagra nello storico quartiere. Per chi volesse andar fuori proponiamo al Castello di Teggiano l’assalto dei Trombonieri Senatore, o a Bolano di Fisciano vicino Salerno A’ Chiena, secchiate di acqua a volontà. Festa del Vino a Gete di Tramonti oggi e domani .A Torre Turbolo gli AVION TRAVEL con Peppe Servillo .

Sabato 11 agosto nel fantastico scenario antico di Piazzetta Angri si terrà il Sant’Agnello ART FESTIVAL. La piazza, divisa in varie zone in base al tema delle canzoni del maestro .

– Concerto Tribute , disegni su strada, Artisti di strada , giocolieri, mostra fotografica, food e drink e tanto altro per stupire il pubblico di tutte le età.

PIAZZA GRANDE —-> Piazzetta Angri

CARUSO —–> 3D Painting

CIAO —–> Murales Zone

COME E’ PROFONDO IL MARE —–> Mostra Subacquea

TU NON MI BASTI MAI —–> Zona Food

TANIA DEL CIRCO —–> Giocolieri , Mangiafuoco ,Artisti di strada

Peppe Servillo e gli Avion Travel, il grande teatro con Michele Placido e la chiusura con Peppe Barra in concerto. E’ il programma 2018 di Torre Turbolo la rassegna di Musica e Teatro organizzata dagli assessorati alla Cultura ed al Turismo del Comune di Massa Lubrense. La rassegna si svolgerà dal 10 al 18 agosto tra Piazza Vescovado e largo Murat, la terrazza panoramica sull’intero Golfo di Napoli proprio di fronte a Capri ed ai Faraglioni. A renderlo noto il vice sindaco con delega al turismo ed agli eventi Giovanna Staiano e l’assessore alla cultura Sergio Fiorentino. “Quest’anno -commenta Giovanna Staiano- presentiamo un programma di grande livello artistico e culturale per la rassegna Torre Turbolo. Abbiamo voluto offrire ai turisti ed ai nostri concittadini un numero limitato di eventi ma di grande qualità. Un mix di comicità, grande teatro e concerti d’eccezione che allieterà le serate di agosto con grandi nomi di grande livello”. Dello stesso avviso l’Assessore alla Cultura Sergio Fiorentino:”Per questa edizione della rassegna Torre Turbolo, di concerto con l’assessore al Turismo, ci si è voluti dare un obiettivo ambizioso ma chiaro, ovvero di racchiudere in pochi eventi una sorta di “summa” del teatro e della musica d’autore, e con soddisfazione, almeno come prima sensazione, penso che il lavoro alacre di questi mesi svolto gomito a gomito con la collega e con la dott.ssa Cristina Palumbo (responsabile del Servizio Turismo e cultura), non abbia deluso le attese, avendo stilato un programma di spettacoli di altissima valenza artistica e culturale” . Rassegna di Musica e Teatro: “Torre Turbolo” Comune di Massa Lubrense a cura degli Assessorati Turismo e Cultura

A Schiazzano ritorna l’antica dimora.

Tutto pronto nella nostra bella Schiazzano per l’evento dell’anno che ritorna, dal 10 al 13 agosto, dopo un anno di attesa: sto parlando dell’Antica Dimora, un tuffo nella Schiazzano e quindi la Massa che fu con la rappresentazione fedele di come vivevano i nostri antenati e che di certo sarà un successo visto come monta l’attesa di potere ammirare il bello che stanno preparando per noi gli amici di Schiazzano.

In apertura la locandina dell’evento ed alcune notizie al riguardo (prese dall’evento dell’altro anno) che non fanno altro che far divenir l’attesa ancor più grande. Appuntamenti da non mancare. Mentre cliccando qui alcune foto scattate nell’ultima edizione.

Schiazzano l’antica dimora

I giorni 10, 11 e 12 di agosto dalle 20.30 il borgo di Schiazzano rivive un periodo storico che lo ha visto ricco e fiorente. Scelto come luogo dove costruire la propria dimora delle famiglie Cangiano, Romano e Mollo che lo privilegiarono per la bellezza della natura e la splendida vista sul Golfo. Ancora oggi quelle dimore sopravvivono ai secoli raccontando di un tempo in cui queste famiglie, così importanti per Massa Lubrense, erano talmente apprezzate a Napoli da entrare a far parte delle grandi magistrature del Regno, da fondare Banchi pubblici e privati grazie alle loro navi che svolgevano traffico nel Mediterraneo ebbero modo di far conoscere ed apprezzare i nostri prodotti sia fuori che all’interno del Regno. Oggi immergendosi del XVII sec. Schiazzano riscopre e cerca di valorizzare le tradizioni, gli antichi mestieri, la produzione e il commercio di prodotti autoctoni che hanno distinto e caratterizzato il Territorio nel corso del tempo, si trasformerà quindi in un grande palcoscenico riproponendo scene del tempo per raccontare la storia, le tradizioni, l’artigianato un viaggio nel passato anche attraverso il gusto con la degustazione di prodotti tipici alla riscoperta di antichi sapori e antiche ricette. Brava Schiazzano!

