Ravello: presenta l’evento suoni del sud sabato 8 settembre 2018 con Etnica Ditirambo

Un viaggio musicale tra le sonorità del nostro sud, che parte dal’antica cultura popolare delle tradizioni campane fino a fondersi e contaminarsi in stili melodici provenienti dai paesi del Mar Mediterraneo, luogo di incontro e crocevia di culture diverse.

Su questo concetto, il Comune di Ravello presenta l’evento “Suoni del Sud” denominato Etnica Ditirambo, per mostrare e far conosce la musica popolare in Campania dal 1700 ai giorni nostri ,l’evento sarà sabato 8 settembre ore 21:00 presso la piazza Fontana Moresca.

L’ingresso libero.