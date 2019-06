Ravello. La “Giornata del dono del sangue” in piazza Fontana Moresca

La «giornata del dono del sangue» fa tappa nuovamente a Ravello, sabato 22 giugno, in piazza Fontana Moresca. Qui, dalle ore 8 alle ore 10.30, potranno recarsi tutte le persone, tra i 18 ed i 60 anni, che godono di buona salute per aderire alla raccolta di sangue che servirà a rifornire le scorte negli ospedali della Campania, una regione in costante rischio carenza.

Organizzata dal Comune di Ravello in collaborazione con l’Avis, che sarà presente in Città con l’autoemoteca, la «giornata del dono del sangue» offrirà ai donatori la possibilità di controllare il proprio stato di salute grazie agli esami gratuiti che saranno effettuati sul posto. I risultati, invece, saranno inviati direttamente a casa.

La registrazione e la visita preliminare saranno svolte presso i locali della polizia municipale e dell’azienda di soggiorno e turismo di Piazza Fontana, mentre i prelievi di sangue saranno praticati all’interno dell’autoemoteca presente in Piazza Fontana Moresca.

I donatori, ai quali è consentita una piccola colazione evitando però il consumo di latte e derivati, dovranno presentarsi muniti di tessera sanitaria, documento di identità ed attestazione del gruppo sanguigno.