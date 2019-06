Positano, tutto pronto per “Music Juice” questa sera al Music on The Rocks!

Continuano le super serate al Music On the Rocks di Positano. All’esclusivo locale che è diventato un vero e proprio punto fermo della movida campana e non solo, e che è dai più considerato un vero e proprio fiore all’occhiello della perla della Costiera Amalfitana, non c’è spazio per chi non abbia voglia di divertirsi. Come sappiamo, dopo il rinnovamento voluto da Peppe “Black” Russo, il locale è divenuto famoso in tutto il Mondo e ogni anno accoglie tantissimi vip internazionali che scelgono il Music per divertirsi in compagnia.

Sabato prossimo si terrà l’evento “Music Juice“, con musica che spazierà dalla Trap, al pop, passando per Reggaeton e house. Special Guest Max Zotti e Pierpaolo Siano. Voice Emsi Gallo e Area Live a cura di Peppe Parlato e Salex.

Contatti:

Via Grotte dell’Incanto 51, spiaggia grande di Positano.

Raf di Monda – 3384138123

musicontherock.it – 089875874 – 3336565269