È online il secondo numero di Sorrento Style. Il periodico di informazione turistica, edito in doppia lingua italiano-inglese dalla società Opera e Lirica srls, può essere sfogliato in formato digitale al link https://issuu.com/operaelirica/docs/sorrento_style_-_maggio_giugno_2018; a breve, la versione cartacea sarà disponibile negli info-point da Positano a Massa Lubrense, nelle strutture ricettive e nei principali negozi di lusso della penisola sorrentina, oltre a essere distribuita agli spettatori della rassegna musicale organizzata da Opera e Lirica srls nel Museo Correale di Sorrento.

Filo conduttore di questa seconda edizione del bimestrale è il film “Mangia, prega, ama”, pellicola in cui Julia Roberts si cala nei panni di una donna che intraprende un lungo viaggio per ritrovare se stessa. Convinta del fatto che la Costiera sia il luogo ideale per ritemprare il corpo e lo spirito, la squadra di Sorrento Style ha voluto proporre ai lettori un percorso tra gastronomia, fede e sentimenti. Spazio, dunque, ai prodotti tipici della penisola, al culto di Sant’Antonino, alla tradizione musicale napoletana e alle proposte della wedding planner Paola Fruscio per quanti vogliano pronunciare il fatidico «sì» nella suggestiva cornice del golfo.

Non mancano interviste ad altri personaggi di spicco come il concierge Mauro Di Maio, presidente dell’associazione nazionale “Le chiavi d’oro – Faipa”, e lo chef Peppe Aversa, patron del ristorante stellato “Il buco”. Confermatissime le rubriche dedicate a libri, ricette ed escursioni, cui si aggiungono numerose proposte in tema di moda e cultura, shopping e monumenti, più le immancabili informazioni di servizio: quanto necessario per godersi appieno la vacanza in Costiera.

La squadra di Sorrento Style è composta da Giuseppina Cuccaro, ceo di Opera e Lirica srls; Ciriaco M. Viggiano, direttore responsabile del periodico; Sara Barberi, graphic designer; Annarita Siniscalchi, responsabile commerciale. Per info e contatti commerciali: commerciale@sorrentostyle.it.