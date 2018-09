GIOVEDI 6 SETTEMBRE LA PAPPESSA PASTAFARIANA EMANUELA MARMO ALLE GIORNATE SPIAGGISTE (MINORI)

La Pappessa della chiesa Pastafariana, la salernitana, Emanuela Marmo in arte Scialatella Piccante, sarà l’ospite d’onore del secondo dei quattro appuntamenti delle “Giornate dell’orgoglio Spiaggista” 2018, che si stanno tenendo a Minori in costa d’Amalfi. La Chiesa Pastafariana nata da un’idea di uno studente americano nel 2005 in contrapposizione alle teorie creazioniste che venivano introdotte nelle scuole pubbliche, vanta ad oggi, in Italia quasi 30000 adepti che hanno appena celebrato ad Anzio il loro VII raduno nazionale.

La visita della Pappessa è stata fortemente voluta dalla comunità degli Spiaggisti, creata a Minori dallo scrittore-architetto Christian De Iuliis con il supporto dell’imprenditore balneare ed artista concettuale Nico D’Auria, per ricevere il beneficio della “pennedizione”, così viene chiamata dai pastafariani il rito liturgico che la Marmo impartirà ai fedeli che interverrano. La Pappessa accompagnata da uno stuolo di adepti, incontrerà gli Spiaggisti Giovedi 6 Settembre dalle 20.30 sul lungomare di Minori, qui darà in pasto ai fedeli la frittata di spaghetti per aspergerli poi con fiumi di birra, come da tradizione pastafariana. Si tratta della prima volta che questo particolare rito liturgico viene celebrato in costa d’Amalfi e l’attesa tra la comunità Spiaggista è tanta così come la curiosità della cittadina costiera.

Le “Giornate” si sono inaugurate venerdi scorso con la raccolta firme per l’abolizione del mese di Agosto e il lancio nello spazio del manifesto culturale dello Spiaggismo, purtroppo fallito a causa di un banale incidente tecnico. Allo Spiaggismo, inoltre, ogni anno sono legate diverse iniziative come il concorso “Spiaggino d’oro” e “Antispiaggino d’oro” con votazione online e premi ai più meritevoli tra i candidati.

Le “Giornate dell’orgoglio Spiaggista” continueranno Sabato 8, con il recital “Come salvarsi la vita narrando” dello scrittore salernitano Domenico Notari e con la serata conclusiva prevista per Domenica 9 sempre sul lungomare di Minori.