Festa del Cioccolato a Piano di Sorrento il 26-27-28 ottobre a Piazza Cota

Choco Amore alla conquista definitiva della penisola sorrentina per una dolcissima edizione della Festa del Cioccolato Artigianale.

FESTE DEL CIOCCOLATO NAZIONALI, infatti, è sbarcato a Piano di Sorrento, per la seconda volta quest’anno, per farci vivere un weekend “cioccolatoso” e per farci rammentare le fantastiche emozioni dello scorso evento!!

Dal 26 al 28 ottobre, infatti, a Piazza Cota, tanti fantastici stand arricchiranno la nostra Penisola.

Questo delle Feste del Cioccolato Nazionali è l’unico tour gastronomico esistente che si manifesta non solo come fiera-mercato ma promuove e muove tutta la cultura che interessa questo nobile e affascinante alimento.

Promuovere le proprietà benefiche del cioccolato artigianale è diventato l’argomento più proposto a livello mondiale, ma ogni volta vien fuori un elemento nuovo che ci stupisce e ci invoglia ancor di più a scegliere il cioccolato “VERO” rispetto a quello industriale. Antidepressivo, antiossidante, aiuta il cuore, la circolazione ed accelera il metabolismo; il cioccolato artigianale non fa male e la Festa di Piano di Sorrento è un’occasione unica per acquistare prodotti sani che non sono reperibili nella grande distribuzione.

Gli stand dei Maestri Cioccolatieri con i loro gustosi e sani prodotti rigorosamente artigianali apriranno la manifestazione venerdì 23 mattina dalle ore 10:00 ed accoglieranno in piazza Cota golosi provenienti da tutta Italia, pronti a degustare e fare scorta dell’ottimo cioccolato artigianale.

Assolutamente da non perdere i laboratori didattici per bambini sulla lavorazione del cioccolato, Il CHOCO PLAY e tanta animazione, a cura di Mamme al Centro e E ENTERTAINMENT, leader nel settore e soprattutto i numeri uno di tutta la penisola sorrentina.

Abbinare laboratori didattici per bambini del Choco Play, attività di spettacolo ed intrattenimento con staff di animazione di livello, insieme al gustosissimo cioccolato artigianale, rende questa kermesse unica nel suo genere.

ASSOLUTAMENTE DA NON PERDERE!!!!