Amalfi si prepara ai festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova

Amalfi si prepara con gioia e fede a festeggiare Sant’Antonio da Padova dopo due anni di limitazioni a causa della pandemia.

Fino a venerdì 10 giugno nella chiesa di San Benedetto sarà celebrata la Santa Messa alle ore 19.00 preceduta dalla recita della coroncina.

Lunedì 13 giugno, giorno della solennità di Sant’Antonio, son previste le Sante Messe alle ore 8.00, 9.00, 10.00 e 11.00 nella Chiesa di San Benedetto in modo da consentire la partecipazione di più fedeli possibili.

Alle ore 18.00 si svolgerà la tradizionale processione che raggiungerà Atrani per poi tornare ad Amalfi per via mare. Una volta giunta ad Amalfi presso la cattedrale si celebrerà la Santa Messa al termine dalla quale ci sarà la tradizionale alzata del quadro di Sant’Andrea. Infine la processione raggiungerà via Marino del Giudice per poi rientrate nella Chiesa di San Benedetto.