Biciclette elettriche in Costiera amalfitana, mancano in posti strategici come alla Garitta a Positano e serve una tessera residenti. Da Vietri sul mare a Positano, fino ad Agerola, Praiano, Amalfi, Ravello il sistema delle ebikes dovrebbe migliorare la mobilità sostenibile nella Divina . Positanonews ha spiegato, con una intervista, visto che pochi avevano capito , come funzionava il tutto , si attiva l’app dedicata, chiamata Elettrify e disponibile sia su Play Store che su App Store. Ma chi non si trova la carta di credito, e sopratutto i residenti, che hanno diritto a sconti, avrebbero maggiore utilità con una tessera personalizzata per l’uso della stessa secondo noi . Ad Agerola si annunciano altre 25 ebikes, bene. Ripetiamo l’idea è buona ma complicata nell’attivazione o perlomeno non comunicata benissimo. Le postazioni non sempre le vediamo dove sono previste, non vediamo le dock stationn, che ci vorrebbero comunque per questioni di civiltà . Parliamo dei residenti , abbiamo notato varie stranezze , se si considera che il servizio dovrebbe essere utile ai residenti quasi ovunque, ma concentriamoci nel paese dove viviamo. Per quanto riguarda Positano, mancano in punti strategici come la Garitta, anzi è sicuramente il più importante in assoluto, visto che tanti arrivano a lavorare a Positano dalla Penisola Sorrentina , Sorrento e Vico Equense, ma anche la maggior parte dei turisti viene dalla direzione di Napoli . Semplicemente arrivando alla Garitta almeno, ma addirittura avremmo voluto anche una postazione al confine con Tordigliano, visto che tanti di noi residenti e lavoratori non trovano posto che li sulla S.S. 163 Amalfitana. Insomma non si capisce perchè non ci sono dove servono. E’ un mistero. Il vantaggio per i residenti e lavoratori è evidente visto che, come abbiamo spiegato , molti sono costretti a parcheggiare fino a Tordigliano sulla S.S. 163, ma anche per i turisti e per i bus della SITA , da una parte si libererebbero di persone, e altre che aspettano la SITA non rimarrebbero a piedi, dall’altra parte i turisti non vivrebbero l’incubo del traffico alla Chiesa Nuova. Inoltre la SITA non sarebbe costretta a fare i bis o altri mezzi visto che , appunto, molti rimangono a piedi. Servono le dock station, serve anche la possibilità di una tessera residenti, non tutti sono così informatizzati da impazzire con i telefonini, le app, le carte di credito, e sopratutto perchè non ci sono nel punto più importante non solo di Positano, ma visto il flusso, dell’intera Costiera amalfitana