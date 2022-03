Sorrento Futsal: accadeva 4 anni fa. Una data indimenticabile per il Sorrento Futsal quella del 22 Marzo 2018. Come ricorda il club sui social, infatti, esattamente 4 anni fa: “Il team Juniores, guidato da Mister José Astarita, disputava la sua prima Final Four di Coppa Campania contro il Futsal Pomigliano. A Cercola, i ragazzi terribili, già vincitori del Campionato Regionale Juniores, alla prima apparizione sul panorama calcettistico campano, purtroppo non riuscirono a conquistare la finale”. Ora si ripresenta questa importante opportunità e l’adrenalina sale: “Quest’anno ci riproveremo, con il gruppo U19. Come andrà a finire? Non vediamo l’ora di scoprirlo!”, si legge.