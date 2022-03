Positano: esercitazione della Guardia di Finanza e Capitaneria con motovedetta ed elicottero, ecco che è successo

Positano, Costiera amalfitana : esercitazione della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto di Salerno con motovedetta ed elicottero. Diversi i cittadini di Positano allarmati a causa della presenza di un elicottero in città nel corso del primo pomeriggio di oggi, martedì 29 marzo 2022. Ma niente paura, niente guerra o altro, bombardati dai media per quello che avviene in Ucraina invasa dalla Russia c’era chi era preoccupato e chi era solo curioso.

In realtà, il motivo è tutt’altro che allarmante: la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto stanno svolgendo un’esercitazione con la motovedetta nelle acque della perla della Costiera Amalfitana, ripresa dall’alto da un loro elicottero.

Foto 2 di 2



Niente paura, dunque, ed invitiamo tutti alla calma. L’estate è sempre più vicina e ci si attiva per la sicurezza nel mare di Positano.

Foto Alessandro Lucibello