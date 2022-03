Piano di Sorrento, la pizza “lardiata” con la birra “paliata” . Sta riscuotendo sempre più successo la pizza di Artigiani Scotto che raddoppia

Piano di Sorrento ( Napoli ) . Dalla costa flegrea alla costa sorrentina , Pozzuoli e Sorrento, sta riscuotendo sempre più successo la pizza di Artigiani Scotto che raddoppia . Infatti da qualche giorno si può andare anche in un locale di fronte, siamo a Piazza Mercato o Piazza della Repubblica, da una parte Sant’Agnello, da una parte Piano, questa è la parte carottese un angolo che era fino a diversi anni fa abbandonato, ci stanno pensando i privati a renderlo più vivace anche il bar Mamilù Caffè con Artigiani Scotto, in attesa di una bella riqualificazione del pubblico, riportiamo questa bella e buona pizza, come la presentano?

L’abbiniamo alla #paliata ….la birra artigianale del micro birrificio napoletano #kbirr.

•lardo di maialino nero casertano

•porcini saltati in padella

•formaggio di capra in vinaccia

•noci di sorrento

•fuso di provolone del monaco D.O.P.