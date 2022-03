CSLI, Abusi, violenze, traumi e danni cerebrali: webinar il 18 marzo

Avrà luogo il 18 marzo, alle ore 18, il webinar organizzato dal Corpo Italiano di San Lazzaro in occasione della settimana internazionale della ricerca sul cervello. L’incontro si inserisce anche nel progetto che il Corpo sta realizzando da alcuni anni per la prevenzione di abusi, violenze e traumi, con particolare attenzione ai minorenni ed alle donne.

L’incontro è stato realizzato con il contributo della Dana Foundation e della Federation of European Neuroscience Societies (FENS) ed in collaborazione con la Lega Italiana per i Diritti dell’Uomo (LIDU), il Centro Studi Internazionali e l’Associazione Donne Giuriste Italia ADGI – Sezione di Caserta. Il Corpo è anche Country Partner dell’ISPCAN (International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect). Nell’incontro si affronterà il tema delle conseguenze sul cervello di abusi, abbandono e violenze, con un riferimento anche ai contesti dati dalle recenti vicende belliche nel vicino oriente e dalla guerra in Ucraina. Relazionerà il prof. Antonio Virgili, presidente nazionale del Corpo Italiano di San Lazzaro e studioso di neuroscienze, porteranno un saluto l’avv. Anna Di Mauro, presidente della Sezione di Caserta dell’ADGI e il dr. Eugenio Ficorilli, presidente nazionale della LIDU.

È possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook del Corpo Italiano di San Lazzaro. Coloro che si iscriveranno lasciando i loro dati alla email segreteria@cslitalia.org riceveranno un attestato di partecipazione.