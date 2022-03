Atrani: pubblicato l’avviso per il sostegno nel pagamento delle utenze Tari ai nuclei familiari in difficoltà, ecco come presentare domanda. Il sindaco di Atrani, in Costiera Amalfitana, ha informato i cittadini che sulla home page del sito istituzionale www.comune.atrani.sa.it è stato pubblicato l’avviso pubblico per il sostegno nel pagamento delle utenze Tari 2021 ai nuclei familiari in difficoltà economica derivanti dall’emergenza Covid-19.

Le domande dovranno pervenire, utilizzando esclusivamente il modello allegato all’avviso entro il giorno 5 marzo 2022 alle ore 12.00 con le seguenti modalità:

a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.atrani@asmepec.it;

consegna a mano all’ufficio protocollo del comune di Atrani (via dei Dogi, 24) negli orari di apertura al pubblico.

La domanda va presentata firmata e corredata da un documento di identità e dell’attestazione Isee in corso di validità.