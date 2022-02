Sorrento, Francesco Gargiulo: “Organizzare al meglio accoglienza e servizi pubblici in vista della stagione turistica”

Francesco Gargiulo, presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Sorrento ed ideatore del movimento civico “Conta anche tu”, interviene sulla questione del turismo nella città del Tasso e lo fa con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: «Fra poco le temperature saranno più miti e il sole della Penisola Sorrentina tornerà a splendere anche sui turisti. Con la pandemia che arretra e il turismo internazionale che ricomincia a muoversi, anche Sorrento ritroverà il suo flusso di turisti, non fosse altro che per l’immortalità e l’eterna sua bellezza incastonata fra impareggiabili siti come Pompei, Capri e la stessa Napoli. Anche se ormai è già tardi, certe cose andrebbero programmate prima, spero che l’amministrazione comunale pensi almeno a organizzare al meglio l’accoglienza e i servizi pubblici perché rappresentano la vera cartolina del paese e il marketing migliore che si possa fare. Se il feedback di chi ha visitato Sorrento sarà positivo, saranno, allora, i turisti stessi che promuoveranno la nostra città contribuendo a incrementare il flusso di presenze annuali. Spero che questa piccola, vecchia regola sia chiara a tutti perché non possiamo più permetterci errori. Soprattutto dopo due anni di pandemia che hanno messo a dura prova la tenuta economico-sociale della città».