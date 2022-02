New York toglie obbligo vaccinale e mascherine anche al chiuso, in Francia si revoca il Green Pass . Dagli Stati Uniti d’ America all’Europa segnali di fine pandemia o perlomeno di una convivenza con il Coronavirus Covid – 19 , mentre in Italia le restrinzioni sono ancora severe e in Campania De Luca ha imposto, contro l’orientamento nazionale, ancora l’obbligo della mascherina all’aperto, cosa che forse non propende proprio benissimo per un’immagine esterna di tranquillità che potrebbe favorire il turismo.

Ma l’orientamento , dopo oltre due anni di emergenza, sembra essere quello che il mondo creda che dalla pandemia si sia passati alla endemia .

“Mentre ci lasciamo alle spalle la fase di pandemia in piena regola del Covid-19, da cui stiamo sicuramente uscendo, le decisioni saranno sempre più prese a livello locale piuttosto che decise o imposte a livello centrale. Ci saranno anche più persone che prenderanno le proprie decisioni su come affrontare il virus”. Così Anthony Fauci al Financial Times.

Il consigliere capo di Joe Biden ha delineato uno scenario in cui i servizi sanitari locali guidino la risposta al virus piuttosto che l’amministrazione Biden. Alla domanda su quando potrebbero finire le restrizioni, ha detto che spera che avvenga “presto” e ha concordato con il suggerimento che probabilmente succederà quest’anno. Ma ha avvertito che i dipartimenti sanitari locali potrebbero reintrodurre temporaneamente le misure se fossero rilevati focolai nella comunità.

La governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, annuncerà nelle prossime ore la rimozione dell’obbligo di uso di mascherine e l’obbligo di vaccino per accedere nei luoghi al chiuso. Lo riporta il New York Times.

La decisione arriva nel momento in cui i contagi legati alla variante Omicron del Covid stanno cominciando a calare in modo sensibile. Per mesi New York ha imposto l’obbligo di mascherina al chiuso e il controllo dello status di vaccinazione all’ingresso dei locali. Non è chiaro se l’obbligo di mascherina resterà nelle scuole. Altri Stati a guida democratica, come New Jersey e Delaware, l’hanno già tolto per gli studenti.

Canada, arrestati 23 camionisti No Vax

La Polizia di Ottawa ha arrestato 23 persone tra i manifestanti no-vax che stanno bloccando il traffico al valico di frontiera con il nord America. Gli agenti hanno sequestrato diversi camion ma al tempo stesso hanno espresso preoccupazione per le condizioni di salute dei molti bambini che si trovano nei veicoli e che respirano, nel tero giorno consecutivo di proteste, smog e soffrono il freddo e il rumore dei motori accesi.

Nelle ultime ore è stato solo parzialmente riaperto al traffico il ponte che collega l’Ontario con Detroit, in Michigan: il collegamento stradale più trafficato tra Canada e Stati Uniti, vitale soprattutto per l’industria automobilistica, perchè attraverso di esso passano le componentistiche che alimentano le fabbriche in Ontario e nel Midwest statunitense.

Intanto il premier, Justin Trudeau, ha cercato di affrontare la protesta del cosiddetto Freedom Convoy. “Tutto questo deve finire”, ha detto, ricomparendo in pubblico dopo una settimana di isolamento perchè risultato positivo al Covid, durante un dibattito organizzato alla Camera dei Comuni.

Francia verso revoca Super Green Pass

In Francia già a fine marzo, inizio aprile si potrebbe avere una situazione epidemiologica che consente di eliminare il pass vaccinale, equivalente del Super Green Pass italiano. Lo ha detto Alain Fischer, presidente del Consiglio di orientamento per la strategia vaccinale, in un’audizione in commissione Affari sociali del Senato. Per archiviare il pass vaccinale, ha precisato Fischer, servono alcune condizioni, in particolare un tasso di incidenza “di gran lunga inferiore a 2.500, almeno dieci volte meno”. Deve inoltre “ridursi l’attuale sovraffollamento negli ospedali, che devono tornare a un funzionamento normale, abituale, e i pazienti non Covid devono poter essere ricoverati”. Fischer però si è detto ottimista che si possa arrivare “abbastanza velocemente” a quel momento, già a “fine marzo, inizio aprile”.

La Svezia rinuncia ai test di massa per i sintomatici

La Svezia ha posto fine ai test su larga scala per il Covid-19 anche fra persone che mostrano sintomi di contagio. La mossa, al via oggi, pone il Paese scandinavo in disaccordo rispetto al resto d’Europa, ma alcuni esperti ritengono che potrebbe diventare la norma. A partire da oggi, solo gli operatori sanitari, gli anziani e i più vulnerabili avranno diritto al test molecolare gratuito se sono sintomatici, mentre al resto della popolazione verrà semplicemente chiesto di rimanere a casa se mostrano sintomi che potrebbero essere Covid-19.