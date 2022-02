Inghilterra toglie tutte le restrizioni anti Covid, anche l’isolamento per i positivi. Buon segno anche per il turismo per Sorrento , anche se l’ Italia, e la Campania, ancora di più, è in controtendenza rispetto al resto del mondo occidentale. Ovunque stanno togliendo restrizioni e obblighi, qui si inaspriscono, ma , crediamo, che anche Draghi e De Luca saranno costretti a rivedere le misure. Anche dall’Inghilterra e Gran Bretagna le buone notizie contro il coronavirus Covid – 19 . Il primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato che presenterà la strategia del governo per convivere con il coronavirus, trattandolo quindi come una endemia e non più come una pandemia, il 21 febbraio, il primo giorno dopo la fine della pausa delle sedute parlamentari. Johnson punta a eliminare ogni rimanente restrizione anti-Covid vigente in Inghilterra, incluso l’obbligo legale all’isolamento in caso di test positivo, un mese in anticipo rispetto alla data prevista del 24 marzo. Lo ha annunciato oggi, durante il Question Times alla Camera dei Comuni, sottolineando però che deve continuare il «trend incoraggiante» che ha visto un costante calo dei contagi e dei ricoveri in ospedale nelle ultime settimane. Se davvero è questa la tendenza in Europa e occidente si prospetta una buona stagione turistica per la Penisola Sorrentina, dove c’è un turismo tradizionalmente anglosassone, e la Costiera amalfitana .,