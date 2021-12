Testacoda pericoloso per il Sorrento Juniores

Un weekend lungo per il calcio rossonero di Sorrento. Apre la danza la Juniores che domani sarà in trasferta a Venosa con l’obiettivo di conservare il primo posto in classifica. Sulla carta la capolista è favorita perché il Lavello è in coda all’undicesimo posto con solo una vittoria fatta in 9 gare. Mister Giulio Russo, però, alla vigilia del match, lancia un messaggio importante ai ragazzi in cui li esorta a non sottovalutare l’avversario: “Dobbiamo giocare quest’ultima gara del girone d’andata con la consapevolezza della nostrra forza ma senza in alcun modo sottovalutare un avversario certamente più insidioso di quello che racconta la classifica. Sono le partite più difficili da affrontare – spiega Giulio Russo – ed il nostro processo di crescita passa proprio attraverso la mentalità che metteremo in campo in gare del genere. Abbiamo voglia di vincere, di fare noi la partita: la squadra è carica, questo è l’ultimo sforzo prima di una sosta lunga che ci farà metabolizzare altri meccanismi di gioco e ci farà mettere nuova benzina nelle gambe”.