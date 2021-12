Nanni Moretti: il suo trisavolo fu sindaco di Cava de’ Tirreni. Lo scrive Natascia Festa in un articolo pubblicato su Il Corriere del Mezzogiorno.

Pantaloni di velluto verde e maglione rosso. Nanni Moretti è vestito da Nanni Moretti e accusa più Roma che Napoli per il traffico – «precisamente tre ore e 43 minuti» dice – incontrato per arrivare ad Agnano, destinazione multisala La Perla. Qui si festeggia il Cineforum «Cinema & club» nato nel dicembre del 1991 su iniziativa della famiglia Capezza, storici gestori della sala dal 1967, e dell’associazione «Amico Cinema». «Oltre che regista sono un esercente – ha ricordato Moretti – e anche il mio Sacher a Roma ha compiuto giusto trent’anni a novembre». E il cinema si festeggia con il cinema. Ad alto tasso introspettivo quello di «Tre piani» che il pubblico napoletano ha accolto con un applauso e con un dibattito fitto di riflessioni e interrogativi. Domande che hanno trovato in Moretti risposte accurate, divertenti, offerte con un sorriso morbido più vicino a quello del finale del film, aperto alla speranza, che alle asperità dell’incipit. Nanni Moretti non avrebbe voluto giornalisti in sala, ha fatto la tratta Roma-Napoli quasi in sordina, solo per incontrare il pubblico con cui si è trattenuto più di un’ora.

La sceneggiatura La sceneggiatrice Valia Santella, Ciro Scognamiglio aiuto regista e soprattutto sua madre – dalla quale ha mutuato il celebre cognome Apicella – sono alcuni dei ponti gettati tra Moretti e Napoli: «Il mio bisnonno materno era sindaco di Cava de’ Tirreni» dice con una certa soddisfazione e aggiunge: «Almeno mia madre così mi raccontava…». Eppure manca un film di Moretti ambientato a Napoli, suggerisce Giuseppe Borrone che ha condotto il dibattito: «Non c’è un film intero, quello no, ma un pezzo del mio documentario sulla fine del Pci, “La cosa” l’ho girato nella sezione di San Giovanni a Teduccio. Non solo. C’è anche un altro pezzo napoletano, quello del documentario sul mio ultimo campionato di palla a nuoto girato nel 1986. Lì una partita è stata giocata e ripresa al Circolo Canottieri. Venendo qui, Giuseppe mi ha indicato la piscina Scandone dove ho giocato più volte contro la Rari Nantes e la stessa Canottieri Napoli».