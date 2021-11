Ribs, le costolette di maiale in agrodolce, l’assaggio al “Murphy” a Vico Equense. Una ricetta

Ribs, le costolette di maiale in agrodolce, l’assaggio al “Murphy” a Vico Equense , nella foto la grigliata mista di carne su pietra lavica , in questa grigliata anche i “ribs” che vanno molto di moda fare i giovani. Il locale lo troviamo a Seiano andando verso Castellammare di Stabia Napoli da Sorrento sulla destra. Noi le abbiamo assaggiate su pietra lavica e sono squisite, ma non avendo la ricetta del Murphy, ve ne proponiamo una in rete . I ribs, dall’americano costole, sono un piatto che viene dagli USA

Le costolette di maiale in agrodolce sono un secondo piatto di carne molto gustoso, il segreto di questa ricetta non è solo nella cottura, ma anche nella marinatura, un processo molto importante per ottenere una carne morbida e saporita.

Principalmente le costolette di maiale vengono grigliate, ma oggi vi proponiamo una ricetta alternativa dal profumo esotico e da poter cucinare anche nella comodità della vostra cucina.

Consiglio principale è di rispettare il giusto tempo della marinatura, ed inoltre vi consigliamo di mantenere il pezzo di carne intero e di porzionarlo solo dopo averlo cotto.