G20 Sorrento, il programma in anteprima. Lunedì e martedì della prossima settimana si ritroveranno in Costiera i ministri dei 20 paesi più industrializzati del mondo per discutere del futuro degli interscambi commerciali tra le nazioni. Evento che si inserisce nella presidenza italiana del Forum.

Qui il programma in anteprima.