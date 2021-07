L’ultimo saluto a Raffaella Carrà, il commosso corteo funebre nei luoghi simbolo della sua carriera

In questo caldo pomeriggio di luglio l’ultimo grande omaggio a Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio all’età di 78 anni dopo una malattia su cui è stato tenuto a lungo il massimo riserbo. Il corteo funebre è partito dalla sua abitazione nel quartiere di Roma Nord, poco dopo le 16.00 ed ha fatto tappa nei luoghi simbolo della sua carriera. La prima sosta davanti agli studi della Rai di via Teulada dove la showgirl iniziò la sua carriera televisiva nel 1961. Ad attenderla tanta la gente comune ed i dipendenti della Rai che si sono affacciati dai balconi per salutare la grande soubrette con applausi e saluti commossi. Presenti anche Giancarlo Magalli e Bruno Vespa. Il carro funebre ha poi fatto tappa al teatro delle Vittorie e poi davanti alla sede Rai di viale Mazzini. E poi l’arrivo in Campidoglio dove ad attenderla c’era la sindaca di Roma Virginia Raggi. In Campidoglio è stata allestita la camera ardente che dalle 18.00 di oggi si protrarrà fino a mezzanotte, per poi proseguire giovedì 8 luglio dalle ore 08.00 alle 12.00 e poi dalle ore 18.00 a mezzanotte. I funerali venerdì 9 luglio alle 12 nella chiesa di Santa Maria in Ara Coeli al Campidoglio.

L’ultimo omaggio a Raffaella Carrà è stato scandito dagli applausi di tantissime persone che l’hanno attesa lungo la strada, intonando le sue canzoni con le lacrime agli occhi.

Ad accompagnare nel suo ultimo viaggio Raffaella Carrà il coreografo Sergio Japino, il grande amore della sua vita che ha voluto percorrere il corteo funebre seduto nel carro a pochi centimetri dalla semplice bara in legno. E’ stata proprio l’artista, nelle sue ultime disposizioni, a chiedere una semplice bara di legno grezzo ed un’urna per contenere le sue ceneri.

Ed al Campidoglio sono già in tantissimi in fila per poter salutare il loro idolo che continuerà a vivere nel cuore dei suoi fan. Addio Raffaella e grazie di tutto quello che ci hai donato in questi anni.