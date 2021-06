Piano di Sorrento, convocato il Consiglio Comunale per il 21 giugno 2021. Ecco l’Ordine del Giorno

Piano di Sorrento. Il Consiglio Comunale è convocato presso la sala consiliare della residenza municipale di Piazza Cota in sessione ordinaria in prima convocazione per lunedì 21 giugno 2021 alle ore 16.00 e, in mancanza di numero legale, in seconda convocazione per martedì 22 giugno 2021 alle ore 17.00, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Approvazione verbali sedute precedenti; Interrogazioni ed interpellanze; Mozione prot. com. n. 13563/2021; Bilancio 2021-2023: verifica dei requisiti di cui all’art. 172, comma 1, lettera b) del Dlgs. N. 267/2000; Programma triennale 2021/2023 dei lavori pubblici ed elenco annuale 2021. Approvazione; Documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023. Approvazione; Dlgs n. 118/2011. Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati. Approvazione; Rendiconto esercizio finanziario 2019. Approvazione.

Il Consiglio comunale sarà reso pubblico con diretta streaming.