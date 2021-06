Un salottino in piazza , di cui la clientela ne ha subito carpito le bellezze. Fuori c’è scritto semplicemente Bottiglieria, ma dentro troviamo un sommelier e un appassionato, che lavorano con la piazza e per la piazza, proponendo di volta in volta sempre qualche cosa di nuovo. Sorprendiamo i titolari, Antonino e la sua compagna ,che accarezzavano tre nuove bottiglie appena arrivate, si tratta di Champagne. Con destrezza e maestria ce ne descrive caratteristiche , proprietà e prezzo. Alla domanda, ma il pubblico per questo prodotto l’ho abbiamo ? Antonino risponde: si, man mano cresce, lo dobbiamo educare, cresciamo insieme. Ci sorprende questa filosofia di lavoro, proiettata non meschinamente verso gli introiti, ma verso il sapere e la voglia di far conoscere.

