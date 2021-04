Sorrento, un centro vaccinale al “Sorrento Palace” riservato agli operatori turistici

Sorrento. Sembra ormai certo che al “Sorrento Palace” verrà allestito un centro vaccinale riservato agli operatori turistici. Un chiaro segnale di rilancio della città in vista dell’imminente estate che si spera possa essere più serena ed in sicurezza garantendo una tranquillità ai cittadini ed a tutti coloro che sceglieranno di trascorrere un periodo di relax nella città del Tasso ed in penisola sorrentina, con la speranza che i dati dei contagi consentano una riapertura della regione.

Al momento si attendono ulteriori dettagli sul centro vaccinale sorrentino che verranno resi noti nei prossimi giorni.