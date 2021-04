Sorrento, si lavora per la realizzazione di un punto vaccinale nella città del Tasso

Sorrento. Si sta lavorando per la realizzazione di un punto vaccinale da affiancare a quello di Villa Fondi a Piano di Sorrento che attualmente è il riferimento anche per le città di Sorrento, Sant’Agnello e Meta. Al momento si sta pensando di utilizzare per la città del Tasso la struttura del Sorrento Palace o altri spazi che si stanno valutando.

Sarebbe un importante passo in avanti per la penisola sorrentina. Sul punto abbiamo sentito in esclusiva l’Avv. Gaetano Milano, Amministratore Delegato della Fondazione Sorrento, il quale si dichiara soddisfatto ed ottimista: “Finalmente vedo grande disponibilità anche da parte dell’Asl di Napoli e della Regione Campania. I sindaci della penisola sorrentina hanno redatto una lettera puntando proprio a questo risultato che tutti auspichiamo si possa realizzare al più presto”.

Positanonews ha sostenuto dall’inizio delle vaccinazioni l’importanza di non concentrare ben quattro comuni nell’unico punto vaccinale di Villa Fondi dove, per motivi logistici ed organizzativi, non è possibile somministrare più di 200 vaccini al giorno, anche per evitare rischi di assembramenti e riuscire quindi a contingentare gli ingressi delle persone che devono ricevere il vaccino.

La soluzione di aprire un nuovo punto vaccinale andrebbe sicuramente a velocizzare la campagna di vaccinazione agevolando anche il problema degli spostamenti per raggiungere Piano di Sorrento.