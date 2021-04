Dall’Academy Sorrento al Benevento: prosegue positivamente l’esperienza di Matteo Marzuilo

Prosegue positivamente l’esperienza nel Benevento di Matteo Marzuilo, il ragazzo cresciuto nelle fila dell’Academy Sorrento. Grande soddisfazione dunque per il club costiero che scrive: “Matteo Marzuilo è un’eccellenza nel roster dei talenti rossoneri. L’esperienza accademica lo porta al Benevento dove riesce a confermare le proprie abilità sia come regista che centrocampista duttile, abbinando doti fisiche a una tecnica degna di nota. É un orgoglio poterlo seguire in un panorama di tale prestigio, con lo sguardo dritto verso il futuro ma fedele all’umiltà impartita al Campo Italia”.