Sorrento. Massimo Coppola si dimette per rivincere le elezioni prima del TAR? Noi crediamo di no, ecco perchè. I colleghi di Agorà Penisola Sorrentina ieri hanno riportato la vicenda del ricorso al Tar, come ha fatto Metropolis e Il Mattino, i fatti sono noti e li abbiamo sviscerati anche su Positanonews, con interventi anche di Bruno Morelli chiarificatori , ma il giornale in edicola porta avanti delle tesi estreme. Massimo Coppola potrebbe dimettersi per andare al voto ad ottobre e così evitare il commissariamento . Ma noi crediamo di no, sicuramente Massimo Coppola è avvantaggiato politicamente in questo momento, diversi uomini di Mario Gargiulo si sono avvicinati di fatto a Coppola e in questo momento, sopratutto dopo gli Stati Generali del Turismo, ha consenso, ma sarà la sentenza del 26 aprile a determinare tutto? Cioè l’incandidabilità di Marco Fiorentino acclarata dal Giudice Civile potrebbe far probendere il Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli per l’annullamento del voto, se si tiene conto che i 1865 voti raccolti dalla lista di Fiorentino sono superiori ai 376 di distacco di Coppola da Gargiulo. Noi non crediamo che Massimo Coppola si dimetta, uno perchè non è scontato l’esito della sentenza , per tanti motivi giuridici e costituzionali, poi se il Tar ha un orientamento il Consiglio di Stato potrebbe averne un altro ed inoltre perchè ama, come tutti i sorrentini che siedono ora in consiglio comunale dalla maggioranza alla minoranza , la sua città, e in questo momento con il Coronavirus Covid-19 che incombe ed evoca i peggiori fantasmi della crisi economica che ha portato al tracollo la Città , come ogni buon marinario sorrentino sarà sulla sua barca anche in tempesta.