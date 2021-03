Sorrento Calcio, Benvenuto Aldo Marino

Come anticipato qualche giorno fa Aldo Marino, il “toro di Praiano” è il nuovo giocatore del Sorrento! A rendere ufficale la notizia è stata la società rossonera: “Il Sorrento 1945 è lieto di ufficializzare il trasferimento dal Lions Montemiletto di Aldo Marino, attaccante classe 1987. “Ringrazio la Società ed il Direttore Sportivo Antonio Amodio per la grande opportunità che mi stanno dando. Arrivo in una piazza prestigiosa. Spero di ricambiare al meglio la fiducia che mi è stata riposta”. Marino entrerà a dare man forte, con la sua esperienza, alla squadra di mister La Scala che deve ritornare alla vittoria!