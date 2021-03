Calcio, il “Toro di Praiano” è vicino al Sorrento?

Secondo quanto scritto da Metropolis Aldo Marino, il Toro di Praiano, sarebbe vicino ai colori rossoneri della penisola sorrentina. L’attaccante 34enne, attualmente al Lions Montemiletto, starebbe per tornare là dove tutto è iniziato: il ragazzo, infatti, in passato aveva militato nel San Vito di Positano e nelle giovanili del Sorrento per poi fare delle esperienze anche con squadre piemontesi in serie D. Un gradito ritorno dunque, nella squadra di mister La Scala, se l’affare dovesse andare a buon fine, per la maturità calcistica e la tenacia acquisite nel tempo da questo calciatore da un passato non troppo roseo.