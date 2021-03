Positano, si è conclusa con successo la prima edizione del concorso ‘Lettera a papà mio’, organizzato dall’attore positanese Giuseppe Rispoli, in collaborazione con il Comune di Positano, supervisione artistica di Giulia Talamo.

Alla fine della messa solenne di San Giuseppe, il sindaco di Positano Giuseppe Guida ed il parroco di S.Maria Assunta don Danilo Mansi, hanno premiato i vincitori : Valentina ed Andrea Esposito, che hanno dedicato una bella lettera al papà Valentino (per i positanesi O’pulese), accompagnandosi con la tammorra.

Una bella targa ricordo per i vincitori, insieme ad una cassa bluethoot, e tante uova di Pasqua per tutti i bambini che hanno partecipato.

Molto soddisfatto il sindaco: siamo riusciti, con il giusto distanziamento, ad organizzare qualcosa per questi bambini, in questi giorni difficili che hanno visto anche portare via dalla nostra comunità un padre ed una mamma giovani, grazie a tutti quelli che hanno partecipato e che hanno reso possibile questa manifestazione

Tutte le favole in concorso si possono trovare sulla pagina facebook del Concorso Favolemia

Foto Giuseppe Di Martino