Positano, concorso ‘Lettera a papà mio’: i ringraziamenti del sindaco Giuseppe Guida

Positano. Si è conclusa con successo la prima edizione del concorso ‘Lettera a papà mio’, organizzato dall’attore positanese Giuseppe Rispoli, in collaborazione con il Comune di Positano, supervisione artistica di Giulia Talamo. I ringraziamenti del sindaco Giuseppe Guida.

In occasione della festa del papà, ieri a seguito della Santa Messa, si è tenuta la premiazione in diretta streaming del Concorso “A lettera ‘a papà mio”. Ringraziamo i tanti bambini partecipanti che hanno scritto una letterina dedicata ai loro papà e complimenti ai vincitori Valentina e Andrea Esposito che con un pizzico di originalità in più, accompagnati dal suono della tammorra, hanno conquistato l’intera giuria. Un ringraziamento particolare è rivolto al Parroco Don Danilo, per la sua infinità disponibilità e collaborazione e al caro amico Giuseppe Rispoli con il quale speriamo di poterci al più presto rivedere da vicino.