Castellammare a lutto per la morte di Danilo Argine, un ragazzo di soli 32 anni

Castellammare a lutto per la morte di un giovane trentenne. Danilo Argine è stato sconfitto da un tumore dopo essersi sottoposto a cure e terapie. A dicembre scorso in poche righe raccontava parte della sua esperienza: “Quando a farti sentire solo non basteranno diagnosi inaspettate, interventi complicati, ricoveri settimanali e tamponi positivi, significa che l’autenticità dei legami ti porterà ovunque tu voglia, a prescindere dalle situazioni avverse”. Poi altri mesi di impegno e speranza fino alla notizia di oggi della morte a 32 anni.

Grafico e laureato in Comunicazione, lascia un vuoto in molti ambienti. Affranti i tifosi della Juve Stabia che gli dedicano un lungo post su Facebook di addio: “Un dolore immenso che ci lascia senza parole. Questa mattina apprendiamo la terribile notizia della scomparsa di Danilo, un nostro grande amico con il quale siamo stati uniti da una lunga e profonda amicizia di oltre 30 anni. Danilo era un ragazzo meraviglioso a cui volevamo particolarmente bene, un pilastro per la comunità stabiese, un lavoratore e un figlio modello, l’amico di tutti. Chiunque nella Tavernola gli voleva bene perché era uno di noi ed era cresciuto giocando a pallone per i vicoli del nostro rione. Sognando la maglia della Juve Stabia della quale era più che un grande tifoso. Un vuoto incolmabile e che ci lascia profondamente scossi. Il nostro abbraccio va alla famiglia, alla quale ci stringiamo in segno di sentito cordoglio. Oggi è un giorno triste per Castellammare di Stabia ed il pensiero di non poter più riabbracciare il nostro amico è davvero un brutto colpo. In segno di rispetto per la scomparsa di Danilo e per il dolore che in questo momento sta provando la sua famiglia, sospendiamo le attivitá della pagina per i prossimi 3 giorni. Ciao Danilo, ci mancherai”.

Fonte: il Corrierino