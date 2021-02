Sant’Agnello. Addio a Salvatore Coppola ex comandante dei vigili di Meta. Tanti i ricordi sul web e sui social network , dopo il dolore per il parroco don Pasquale Ercolano

Leggi anche La Penisola Sorrentina in lutto per la scomparsa di Don Pasquale Ercolano

Tanti i ricordi su Facebook

Foto 5 di 5









Di seguito il post del figlio Giuseppe ( nella foto)

Fammi essere ancora figlio. Solo una volta. Una volta sola. Poi ti lascio andare…… …. Fammi essere piccolo. Pensa tu per me. Decidi tu per me.

Ciao Papà

Anche Salvatore Caputo lo ricorda

“Un galantuono di altri tempi, nonché uomo stimato dall’intera Penisola sorrentina per la divisa indossata una vita intera presso il Comando di Polizia Municpale di Meta, finendo la sua carriera a Sant’Agnello. Padre del noto Giuseppe Coppola ex consigliere santanellese e patron della società di consulenza del settore alimentare “Myllennium “. Giornata di dolore per Sant’Agnello che piange la dipartita di due persone amate e rispettate con tanto affetto da tutti. Dopo aver appreso della scomparsa di Don Pasquale Ercolano, scende un velo di dolore su tutto il web. Don Pasquale era definito “il prete dall’amore esagerato” così ne parla Don Carmine Giudici, parroco della cattedrale di Sorrento. Il sindaco Sagristani lo ricorda come un “uomo di fede, gentile nell’animo che ha seguito ed incoraggiato con l’esempio generazioni di giovani che ne portano nel cuore vivo il ricordo”. Il tenente Salvatore Coppola era per tutti un esempio di vita. Il suo essere solare e gentile nei modi, metteva sempre tanta felicità.”

Gigione Maresca giornalista di Sorrento lo ricorda con affetto “E’ stato uno dei miei primi registi teatrali, indimenticabile la cantata dei pastori alle medie…”

Facciamo le nostre condoglianze alla famiglia tutta