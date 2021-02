Holter cardiaco: come funziona il servizio della Farmacia Elifani (Meta)

L’holter cardiaco è un dispositivo che ha la finalità di monitorare il ritmo cardiaco. In diversi casi, il medico curante potrebbe richiedere l’applicazione di questo device con la finalità di registrare i battiti cardiaci nell’arco delle 24-48 ore. Alla fine della rilevazione è presente un tracciato che ha la finalità di individuare eventuali anomalie non riscontrabili con il comune elettrocardiogramma (Ecg). La Farmacia Elifani di Meta, in Penisola Sorrentina, rende disponibile questo importante servizio alla propria utenza di riferimento.

In merito alle modalità di erogazione del servizio «l’esame – si legge su FarmaciaElifani.it – viene effettuato applicando sul torace del paziente 5 elettrodi, pertanto è opportuno che il paziente prima di recarsi in farmacia lavi accuratamente la cute e, eventualmente, la rada. Il registratore, grande all’incirca come un palmo di mano, è alimentato a batteria e fissato in vita con una cintura. Dopo l’installazione dell’ apparecchio viene lasciato al paziente un diario sul quale annotare eventuali episodi particolari: discussioni, sforzo fisico, particolari stati d’animo etc etc».

«Durante la giornata di esecuzione dell’esame – spiegano i farmacisti – è possibile svolgere tutte le attività abituali tuttavia, per non rovinare le componenti elettroniche dell’apparecchio, è preferibile non sudare eccessivamente pertanto è consigliabile evitare la palestra. Trascorse le 24 ore, il paziente tornerà dal farmacista che, dopo aver spento il rilevatore, lo libererà degli elettrodi e potrà inviare i dati memorizzati al centro specialistico di telemedicina dove il cardiologo si occuperà della refertazione dell’esame».

Infine, con riferimento ai tempi di refertazione e ai costi, i farmacisti evidenziano che «è possibile ottenere la refertazione entro 2 giorni lavorativi, scegliendo la modalità “urgente” al costo di €89,00 oppure entro 5 giorni lavorativi, scegliendo la modalità “non urgente” al costo di €69,00. Non è necessaria la prescrizione medica, tuttavia il risultato dell’esame deve essere sottoposto all’attenzione del proprio medico curante o del cardiologo».