Contrasto all’abusivismo edilizio in Costiera. Sequestri a Ravello e Tramonti

Costiera amalfitana. Continuano le attività di contrasto all’annoso fenomeno dell’abusivismo edilizio nel territorio della Divina da parte dell’Arma dei Carabinieri: nell’ultima settimana i militari della Compagnia di Amalfi hanno denunciato complessivamente nove persone per la normativa specifica in materia di tutela del paesaggio, deturpamento di bellezze naturali e violazione dei sigilli.

A Ravello i militari della locale stazione Carabinieri hanno sequestrato due opere, in corso di realizzazione, consistenti in vari lavori di rifacimento di immobili destinati a depositi e arbitrariamente resi abitazioni. In un’altra circostanza il sequestro è scattato per numerose lavorazioni di rifacimento del giardino del relativo camminamento pedonale, tutto realizzato senza alcuna autorizzazione. A Tramonti invece, gli uomini dell’Arma locale hanno sequestro le coperture in acciaio realizzate senza alcun permesso presso un distributore di carburante, le quali necessitavano per essere realizzate di una semplice comunicazione di avvio dei lavori presso il Comune.