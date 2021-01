Palazzina in fiamme a Capri, anziano salvato dal rogo. Incendio a Capri a pochi passi dalla piazzetta ma fortunatamente nessun ferito.

Erano scoccate da poco le 10.30 del mattino quando una cortina di fumo si è levata da via Longano, la strada che dalla piazzetta collega con via Sopramonte, sotto l’antico arco che ospita oggi negozi, botteghe, appartamenti e studi professionali.

Ad essere “vittima” delle fiamme e del conseguente incendio è stato un locale, adibito a ufficio, situato all’interno di una piccola palazzina di via Longano, abitata anche da diversi nuclei familiari e che presenta alcune balconate che affacciano sulla strada. Immediati i soccorsi dei vigili del fuoco di Capri con i loro automezzi che si sono fermati proprio nella piazzetta invernale, suscitando preoccupazione e curiosità tra gli isolani che a quell’ora, sullo scoglio in letargo ma “in zona gialla” si sono concessi qualche raggio di pallido sole che finalmente ha fatto ritorno sulla terra dei Faraglioni dopo il lungo ciclo di pioggia e maltempo. Minuti durante i quali molti dei presenti, dalla piazzetta o dalla rampa che la sovrasta, hanno cercato di gettare uno sguardo su quanto accadeva sperando che tutto si concludesse al meglio.

Mezzi e uomini del distaccamento dei vigili del fuoco di Capri sono riusciti a domare le fiamme ed effettuare le necessarie operazioni di spegnimento, mentre sul luogo oggetto dell’incidente sono giunti anche l’equipe del 118, il sindaco di Capri Marino Lembo, la polizia municipale, i carabinieri e la squadra comunale di protezione civile.

L’intervento del “pronto soccorso on the road” si è reso necessario perché una persona anziana che abita nel palazzo aveva bisogno di assistenza. Intanto i vari abitanti dell’edificio sono riusciti a raggiungere l’esterno e lasciare temporaneamente le loro case evitando di inalare i fumi sprigionati dall’incendio.

Un’uscita precauzionale anche se fortunatamente le fiamme non hanno causato ulteriori pericoli per le case circostanti. All’origine dell’accaduto potrebbe esserci un corto circuito che avrebbe, poi, dato il via alle fiamme, caratterizzando un tranquillo lunedì nel centro storico di una Capri invernale.

Ulteriori approfondimenti stabiliranno, comunque, l’esatta dinamica dell’accaduto, che non ha in ogni caso “lasciato il segno”.

Insomma: tanta paura ma ringraziando la buona sorte non si sono registrati feriti per un episodio che poteva amaramente riservare brutte sorprese e manifestarsi in maniera più grave.

Fonte Metropolis