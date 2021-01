Nuovo Dpcm: spostamenti, bar, palestre, ristoranti e coprifuoco: le misure dal 16 gennaio

Nuovo Dpcm. Mercoledì 13 gennaio alle 9.30 il ministro della Salute Roberto Speranza terrà comunicazioni nell’Aula della Camera sulle ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza Covid. E sarà probabilmente sarà dal 16 gennaio che la nuova stretta diventerà effettiva e il Dpcm entrerà in vigore. Con provvedimenti che riguarderanno spostamenti, bar, ristoranti, negozi, ma anche probabilmente piscine e palestre. Intanto da domani cinque regioni (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Sicilia e Calabria) diventano zona arancione.

La situazione

Con il sistema delle fasce «teniamo il paese in sicurezza ed evitiamo il lockdown», ha detto ieri il

ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia al Tg3 sottolineando che è è necessario «tenere sotto controllo la curva per tutelare i più fragili e le reti sanitarie». E la necessità di nuove misure è emersa anche dai dati snocciolati dal presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia che ha sottolineato che «c’è un incremento della velocità di crescita dei casi, come indica l’indice Rt che è sopra 1 in molte regioni».

Bar e ristoranti

Anche nelle regioni gialle (così come in quelle arancioni e rosse) locali e ristoranti potranno restare aperti solo fino alle 18. Dopo questo limite saranno possibili solo il take away di alimenti e bevande e la consegna a domicilio. Sulla questione resta in piedi un confronto con le associazioni di categoria.

Palestre e piscine

Le palestre e le piscine riaperte per le lezioni individuali? E’ quello su cui si sta ragionando. A breve saranno emanate le nuove linee guida del Comitato tecnico scientifico, di concerto con il ministero dello sport.

Fonte: Il Mattino