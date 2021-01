Crisi di governo, la diretta di Conte oggi alle 12

Crisi di governo, la diretta: Giuseppe Conte oggi alla Camera alle 12, appello ai responsabili e voto di fiducia dopo il discorso in Parlamento. Le ultime notizie sulla crisi di governo tra Conte e Renzi in diretta. Il presidente del Consiglio è atteso alla Camera dei deputati alle 12, dove pronuncerà un discorso in diretta da Montecitorio, facendo appello ai responsabili, e chiederà la fiducia. Il risultato dovrebbe essere scontato, diverso il discorso al Senato domani, dove Conte e il Governo non hanno ancora in numeri.

Renzi ha spiegato nuovamente che i suoi non voteranno la fiducia, così continua la caccia ai responsabili o costruttori. Liliana Segre ha annunciato che sta venendo a Roma per votare sì alla fiducia al Governo al Senato domani. Mastella, nel frattempo, si definisce il “medico della crisi”. Dalla maggioranza Zingaretti attacca ancora Renzi, “ha fatto un errore”, e apre a chi vuole “dare una speranza a questo Paese”. Dal Movimento 5 Stelle si chiude definitivamente con Italia Viva. Il centrodestra si dice pronto a governare.